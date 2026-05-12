Francoforte: brillante l'andamento di Ionos

(Teleborsa) - Bene Ionos , con un rialzo del 2,28%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ionos più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Ionos mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 29,51 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 27,83. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 31,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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