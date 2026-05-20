Pesante sul mercato di Francoforte Ionos

(Teleborsa) - Retrocede molto Ionos , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,82%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Ionos rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di breve periodo di Ionos mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 28,87 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 27,87. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 29,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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