Milano 11:48
48.523 +0,35%
Nasdaq 19-mag
28.819 0,00%
Dow Jones 19-mag
49.364 -0,65%
Londra 11:48
10.330 -0,01%
Francoforte 11:48
24.473 +0,30%

Francoforte: vendite diffuse su Ionos

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: vendite diffuse su Ionos
In forte ribasso Ionos, che mostra un -3,82%.
Condividi
```