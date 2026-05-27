Francoforte: balza in avanti Porsche Automobil Holding

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la holding impegnata nel settore automobilistico , in guadagno del 2,65% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Porsche Automobil Holding più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Porsche Automobil Holding è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 33,62 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 32,78. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 34,46.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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