Francoforte: brillante l'andamento di Porsche Automobil Holding
(Teleborsa) - Balza in avanti la holding impegnata nel settore automobilistico, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,50%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Porsche Automobil Holding mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,74%, rispetto a -2,13% dell'indice della Borsa di Francoforte).
La tendenza di breve di Porsche Automobil Holding è in rafforzamento con area di resistenza vista a 32,97 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 32,39. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 33,55.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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