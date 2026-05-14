Francoforte: brillante l'andamento di Porsche Automobil Holding

(Teleborsa) - Balza in avanti la holding impegnata nel settore automobilistico , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,50%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Porsche Automobil Holding mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,74%, rispetto a -2,13% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





La tendenza di breve di Porsche Automobil Holding è in rafforzamento con area di resistenza vista a 32,97 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 32,39. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 33,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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