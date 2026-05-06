BMW conferma guidance nonostante calo ricavi e consegne 1° trimestre

(Teleborsa) - BMW conferma la guidance per il 2026, nonostante abbia chiuso il primo trimestre dell'anno con ricavi e utili in calo, a causa della concorrenza cinese e dell'impatto dei dazi, dei cambi e del costo dele materie prime.



La casa d'auto tedesca ha riportato ricavi per 31 miliardi di euro, in calo dell'8,1% rispetto all'anno precedente, mentre l'utile prima delle imposte si è attestato a 2,35 miliardi, in calo del 24,6% rispetto all'anno prima. L'utile netto è sceso del 23,1% a 1,67 miliardi di euro.



Il Gruppo BMW afferma di aver "mantenuto la sua disciplinata gestione dei costi", che è riuscita a "compensare solo parzialmente gli effetti negativi derivanti dall'andamento del mercato in Cina, dalle maggiori spese legate ai dazi, da maggiori ammortamenti e svalutazioni e dagli effetti negativi dei tassi di cambio e delle materie prime".



Il segmento Automotive ha visto i ricavi scendere del 7% a 27,1 miliardi e le consegne del 3,5% a 565.780 unità, mentre l'utile è diminuito del 33% a 1,35 miliardi. Il margine si è attestato al 5%, al centro della forchetta annua del 4-6%. L'aumento delle spese doganali, in particolare negli Stati Uniti, ha ridotto il margine EBIT del segmento Automotive di circa 1,25 punti percentuali in termini assoluti. Nello stesso trimestre dell'anno precedente, solo i dazi sulle importazioni dalla Cina avevano inciso sull'EBIT del segmento.



Guardando all'andamento delle vendite, BMW ha consegnato 565.780 autovetture premium (marchi BMW, MINI e Rolls-Royce), affermando di aver registrato registrando una performance migliore rispetto al mercato complessivo. Più in dettaglio, le consegne sono aumentate del 3,1% in Europa, dove la Germania ha registrato una performance particolarmente positiva, con un aumento delle vendite del 7%. Nel mercato statunitense, l'interruzione dei sussidi per i veicoli elettrici ha portato a un calo delle vendite BEV, ampiamente compensato dall'aumento delle vendite di veicoli con motore a combustione interna. In Cina, le consegne sono diminuite del 10%, ma questo calo è stato meno pronunciato rispetto alla contrazione significativamente più marcata del mercato complessivo, che è stata influenzata dall'interruzione dei sussidi per i BEV.



Il Gruppo BMW conferma l'outlook per il 2026, sull'assunzione che le tariffe doganali rimarranno volatili che l'impatto dei dazi ancora indeterminato, anche se "ipotizza" che le tariffe per le esportazioni dall'UE verso gli Stati Uniti rimarranno invariate. Sulla base delle sue assunzioni, il Gruppo BMW prevede un impatto sul margine EBIT di circa 1,25 punti percentuali nel segmento Automotive a causa delle tariffe più elevate nell'esercizio finanziario 2026, rispetto a circa 1,5 punti percentuali nell'esercizio finanziario 2025.

Condividi

```