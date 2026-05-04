Francoforte: in calo BMW
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di auto di Monaco, che presenta una flessione del 2,46%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di BMW rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico della casa d'auto bavarese suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 75,21 Euro con tetto rappresentato dall'area 77,01. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 74,43.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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