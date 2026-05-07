Francoforte: brillante l'andamento di BMW
(Teleborsa) - Avanza il produttore di auto di Monaco, che guadagna bene, con una variazione del 2,60%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di BMW evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la casa d'auto bavarese rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di BMW sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 84,19 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 82,37. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 86,01.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```