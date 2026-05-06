Francoforte: si muove a passi da gigante BMW

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di auto di Monaco , che scambia in rialzo del 4,40%.



Lo scenario su base settimanale di BMW rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario della casa d'auto bavarese si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 79,65 Euro. Prima resistenza a 81,73. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 78,69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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