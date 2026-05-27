Francoforte: scambi al rialzo per Hella Gmbh

(Teleborsa) - Avanza Hella Gmbh , che guadagna bene, con una variazione del 2,07%.



L'andamento di Hella Gmbh nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di breve periodo di Hella Gmbh mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 75,13 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 72,43. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 77,83.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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