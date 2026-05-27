Londra: andamento sostenuto per Howdens
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di cucine componibili, con una variazione percentuale dell'1,96%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Howdens evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Howdens rispetto all'indice.
Il quadro di medio periodo di Howdens ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 7,906 sterline. Primo supporto individuato a 7,679. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 8,133.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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