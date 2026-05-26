Londra: nuovo spunto rialzista per Howdens
(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore di cucine componibili, che lievita del 2,22%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Howdens rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il quadro di medio periodo di Howdens ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 7,887 sterline. Primo supporto individuato a 7,766. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 8,008.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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