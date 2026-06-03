Londra: nuovo spunto rialzista per Howdens

(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore di cucine componibili , che avanza bene del 2,45%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Howdens mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,91%, rispetto a -1,5% del principale indice della Borsa di Londra ).





Analizzando lo scenario di Howdens si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 7,593 sterline. Prima resistenza a 7,908. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 7,452.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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