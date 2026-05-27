Londra: scambi in positivo per Mondi

(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore di carta e imballaggi , che avanza bene del 3,53%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Mondi rispetto all'indice di riferimento.





Le tendenza di medio periodo di Mondi si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 7,829 sterline. Supporto stimato a 7,564. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 8,094.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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