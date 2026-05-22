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Londra: andamento rialzista per Compass Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento rialzista per Compass Group
Apprezzabile rialzo per il leader mondiale nella ristorazione, in guadagno del 2,73% sui valori precedenti.
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