Londra: brillante l'andamento di Croda International

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società chimica inglese , che tratta in utile del 2,24% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Croda International rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di Croda International è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 30,81 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 30,06. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 31,56.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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