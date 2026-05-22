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Londra: brillante l'andamento di BT Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di BT Group
Rialzo marcato per il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni, che tratta in utile del 2,92% sui valori precedenti.
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