Milano 16:28
49.552 +0,53%
Nasdaq 16:28
29.206 -0,10%
Dow Jones 16:28
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Londra 16:28
10.283 +0,49%
Francoforte 16:28
24.301 -0,16%

Londra: brillante l'andamento di Compass Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di Compass Group
Bene il leader mondiale nella ristorazione, con un rialzo del 2,24%.
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