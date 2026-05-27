Londra: nuovo spunto rialzista per Marks & Spencer

(Teleborsa) - Scambia in profit il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa , che lievita del 2,87%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Marks & Spencer rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di Marks & Spencer mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 3,634 sterline. Rischio di discesa fino a 3,506 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 3,762.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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