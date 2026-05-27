Madrid: scambi negativi per Acciona

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società elettrica spagnola , in flessione del 2,09% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Acciona è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 256,6 Euro. Rischio di discesa fino a 251,8 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 261,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```