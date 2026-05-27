Madrid: scambi in positivo per Inditex

(Teleborsa) - Balza in avanti la società spagnola attiva nel settore tessile , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,45%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Inditex evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Inditex rispetto all'indice.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 51,93 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 52,95. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 53,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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