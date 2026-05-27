Madrid: scambi in positivo per Inditex
(Teleborsa) - Balza in avanti la società spagnola attiva nel settore tessile, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,45%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Inditex evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Inditex rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 51,93 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 52,95. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 53,97.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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