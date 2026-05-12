Madrid: rosso per Inditex

(Teleborsa) - Retrocede la società spagnola attiva nel settore tessile , con un ribasso dell'1,94%.



Lo scenario su base settimanale di Inditex rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Inditex , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 48,72 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 49,35. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 48,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```