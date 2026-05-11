Madrid: rosso per Inditex

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società spagnola attiva nel settore tessile , che presenta una flessione del 2,18% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Inditex , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le tendenza di medio periodo di Inditex si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 50,91 Euro. Supporto stimato a 49,83. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 51,99.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```