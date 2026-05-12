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Madrid: rosso per Inditex

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: rosso per Inditex
Composto ribasso per la società spagnola attiva nel settore tessile, in flessione dell'1,94% sui valori precedenti.
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