Auto, immatricolazioni Europa in crescita in aprile

IL mercato ha registrato un aumento del 5,.1% portando il bilancio da inizio anno a +4,2%

(Teleborsa) - Nonostante il persistere delle incertezze legate alle tensioni geopolitiche, il mercato dell'auto europeo chiude con un bilancio positivo ad aprile 2026. In base agli ultimi dati pubblicati dall'ACEA, l'associazione europea dei costruttori d'auto, si è registrato in UE un aumento delle immatricolazioni del 5,1% a 972.314 unità nel mese di aprile. L'aumento dio aprile porta il bilancio da inizio anno a +4,2%.



In Europa Occidentale, che include anche l'EFTA (Associazione di libero scambio che comprende Svizzera, Islanda, Norvegia) ed il Regno Unito, le vendite registrano un incremento del 7%.



Il mercato dell'auto tricolore ha fatto segnare un aumento dell'11,6%, mentre la Spagna ha registrato una buona crescita dell'8,4%. Il mercato in Francia consolida i livelli raggiunti (-0,3%), mentre la Germania registra un incremento del 2,7%.



La suddivisione per categoria di veicoli vede un persistente aumento delle auto full electric (+37,7% in UE), che rimangono ancora numericamente contenute sulle 200mila unità; crescita consistente anche per le ibride plug-in (+16,4%). Crescono a due cifre anche le ibride elettriche (+12%), a scapito delle auto tradizionali a benzina (-16,3%) e diesel (-17,1%).



Per quanto concerne i singoli marchi, Stellantis ha registrato ancora un aumento delle vendite (+5,5%) nel complesso dell'Unione Europea, con una quota di mercato in marginale aumento al 16,3%. In particolare la Peugeot ha fatto segnare una variazione più contenuta (+2,8%) con uno share del 5,3%, mentre Fiat registra una forte crescita del 21,3% con una quota di mercato del 3%.



Il Gruppo Volkswagen , comprese Audi e Porsche, registra un aumento delle vendite del 3,2% e vede salire la sua quota di mercato attestarsi al 27,4%.



Fra gli altri marchi più popolari in Europa, la Renault registra un decremento delle vendite del 4,3%, con una quota di mercato in forte calo al 10,1%. Fra le auto più alte di gamma, la tedesca Mercedes vede un aumento delle vendite del 3,5%, con quota di mercato calo al 4,9%, mentre BMW (compresa la Mini) registra un -0,4% in termini di vendite con quota di mercato in flessione al 6,8%.



Le vendite di Tesla in Europa torano a correre, registrando un aumento del 67,2% a 9.169 unità, con una quota di mercato in aumento allo 0,9%.



Al contrario, continua ad avanzare a grandi passi a cinese Byd, che ha registrato un incremento delle immatricolazioni di circa il 117% a 20.863 unità, con una quota di mercato che si porta al 2,1%.

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