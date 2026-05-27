New York: andamento rialzista per MercadoLibre

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il mercato online leader in America Latina , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,77%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a MercadoLibre rispetto all'indice di riferimento.





Le tendenza di medio periodo di MercadoLibre si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1.720,3 USD. Supporto stimato a 1.655,8. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1.784,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```