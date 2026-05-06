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Londra: netto calo registrato da Shell
Migliori e peggiori
,
In breve
06 maggio 2026 - 13.00
A picco il
distributore di petrolio e gas naturale
, che presenta un pessimo -4,21%.
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