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Londra: netto calo registrato da Shell

Migliori e peggiori, In breve
Londra: netto calo registrato da Shell
A picco il distributore di petrolio e gas naturale, che presenta un pessimo -4,21%.
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