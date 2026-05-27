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New York: violenta contrazione per Intuitive Surgical

Migliori e peggiori
New York: violenta contrazione per Intuitive Surgical
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di attrezzature sanitarie, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,59%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Intuitive Surgical rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 407,5 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 432,4. Il peggioramento del produttore di sistemi chirurgici robotici è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 398,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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