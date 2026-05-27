New York: violenta contrazione per Marvell Technology

(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,31% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Marvell Technology mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,87%, rispetto a +3,62% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Le implicazioni di breve periodo di Marvell Technology sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 211,4 USD. Possibile una discesa fino al bottom 189,9. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 232,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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