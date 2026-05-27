New York: violenta contrazione per PDD Holdings

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società di commercio globale , che esibisce una perdita secca del 10,13% sui valori precedenti.



L'andamento di PDD Holdings nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 85,75 USD. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 88,32. L'indebolimento di PDD Holdings è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 84,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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