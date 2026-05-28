Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 27/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 maggio
Composto rialzo per il Dow Jones 30, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,36%.
Lo status tecnico di breve periodo del Dow Jones 30 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 50.855,9. Rischio di eventuale correzione fino al target 50.221. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 51.490,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)