Analisi Tecnica: USD/YEN del 27/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 maggio
Andamento piatto per il cross americano contro Yen, che propone sul finale un moderato +0,13%.
Lo status tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 159,679. Rischio di eventuale correzione fino al target 159,084. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 160,274.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)