Milano 10:25
48.757 +0,18%
Nasdaq 18-mag
28.994 0,00%
Dow Jones 18-mag
49.686 +0,32%
Londra 10:25
10.382 +0,56%
Francoforte 10:25
24.556 +1,02%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 18/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 18/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 maggio

Seduta sostanzialmente invariata per il cross americano contro Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,06%.

Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 158,909, mentre il primo supporto è stimato a 158,488. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 159,33.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```