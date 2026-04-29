Analisi Tecnica: USD/YEN del 28/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 aprile
Seduta trascurata per il cross americano contro Yen, che archivia la giornata con un controllato +0,1%.
Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 159,661, mentre il supporto più immediato si intravede a 159,428. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 159,894.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)