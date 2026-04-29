Milano 11:08
47.800 -0,50%
Nasdaq 28-apr
27.029 0,00%
Dow Jones 28-apr
49.142 -0,05%
Londra 11:08
10.267 -0,64%
Francoforte 11:08
23.964 -0,22%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 28/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 28/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 aprile

Seduta trascurata per il cross americano contro Yen, che archivia la giornata con un controllato +0,1%.

Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 159,661, mentre il supporto più immediato si intravede a 159,428. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 159,894.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```