Analisi Tecnica: USD/YEN del 28/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 maggio
Sostanzialmente invariata la seduta per il cross americano contro Yen, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Le implicazioni di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 159,522. Possibile una discesa fino al bottom 158,927. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 160,117.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)