Analisi Tecnica: USD/YEN del 26/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 maggio
Frazionale rialzo per il cross americano contro Yen, che mette a segno un modesto profit a +0,23%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 159,393. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 159,013. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 159,773.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)