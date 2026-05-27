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Analisi Tecnica: USD/YEN del 26/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 26/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 maggio

Frazionale rialzo per il cross americano contro Yen, che mette a segno un modesto profit a +0,23%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 159,393. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 159,013. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 159,773.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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