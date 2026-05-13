Analisi Tecnica: USD/YEN del 12/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 maggio
Piccolo passo in avanti per il cross americano contro Yen, che porta a casa un misero +0,25%.
Le tendenza di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 157,829. Supporto stimato a 156,967. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 158,691.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)