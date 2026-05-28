Milano 17:35
49.825 +0,50%
Nasdaq 20:26
30.249 +0,92%
Dow Jones 20:26
50.616 -0,06%
Londra 17:40
10.426 -0,75%
Francoforte 17:35
25.092 -0,34%

Borsa: Bene il Nasdaq-100, in crescita dello 0,84% alle 19:30

Il Nasdaq-100 allunga a 30.225,2 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene il Nasdaq-100, in crescita dello 0,84% alle 19:30
Risultato positivo dello 0,84% per l'indice del listino high-tech USA alle 19:30, che continua gli scambi a 30.225,2 punti.
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