Milano 17:40
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Borsa: Bene il Nasdaq-100, in crescita dell'1,34% alle 19:30

Il Nasdaq-100 allunga a 28.021,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene il Nasdaq-100, in crescita dell'1,34% alle 19:30
Risultato positivo dell'1,34% per l'indice del listino high-tech USA alle 19:30, che continua gli scambi a 28.021,4 punti.
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