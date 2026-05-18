Milano 11:32
48.327 -1,61%
Nasdaq 15-mag
29.125 -1,54%
Dow Jones 15-mag
49.526 -1,07%
Londra 11:32
10.221 +0,25%
Francoforte 11:32
24.008 +0,24%

Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -0,92%

Nikkey a 60.843,09 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -0,92%
Indice Nikkey -0,92% a quota 60.843,09 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```