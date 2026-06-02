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Eurozona: sotto i livelli della vigilia l'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: sotto i livelli della vigilia l'EURO STOXX Oil & Gas
Si muove al ribasso il comparto petrolifero europeo, che perde lo 0,42%, scambiando a 597,94 punti.
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