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Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Oil & Gas

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Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Oil & Gas
Il Comparto petrolifero europeo guadagna lo 0,90% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 637,45 punti.
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