Francoforte: balza in avanti Aixtron
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Aixtron, in guadagno del 2,59% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Aixtron rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Aixtron sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 59,3 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 57,62. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 60,98.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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