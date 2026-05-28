Francoforte: risultato positivo per Adidas
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di calzature sportive, in guadagno del 2,02% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Adidas mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,04%, rispetto a +1,21% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Le implicazioni di breve periodo del leader europeo dell'abbigliamento sportivo sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 170,6 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 166,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 174,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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