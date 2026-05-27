Francoforte: brillante l'andamento di Adidas
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di calzature sportive, con una variazione percentuale del 3,47%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Adidas evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il leader europeo dell'abbigliamento sportivo rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Adidas sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 163,9 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 160,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 167,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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