Francoforte: risultato positivo per Infineon

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia hi-tech tedesca , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,49%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Infineon rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, il produttore di chip è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 79,69 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 77,27. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 82,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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