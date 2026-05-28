Gestioni Patrimoniali, Zurich Bank amplia gamma con tre nuove linee investimento

(Teleborsa) - Zurich Bank annuncia il lancio di tre nuove linee di investimento che arricchiscono la gamma di Zurich Managed Solutions, la linea di Gestioni Patrimoniali della Banca. Zurich Managed Solutions comprende ad oggi una linea flagship, caratterizzata da un approccio di asset allocation altamente diversificato, e una linea Corporate, dedicata alla clientela HNWI e istituzionale. Le due linee sono gestite dal team interno di Zurich Bank che fa leva sulle competenze di investimento globale del Gruppo Zurich.



Le nuove soluzioni, sviluppate in partnership con primari asset manager internazionali, ampliano ulteriormente l’offerta di Gestioni Patrimoniali della banca, introducendo strategie specializzate in ETF.



Maurizio Ceron, Responsabile Wealth Management and Investment Solutions di Zurich Bank ha commentato: “Le nostre gestioni patrimoniali rappresentano un servizio che, da un lato, offre accesso alle competenze globali del Gruppo e, dall’altro, valorizza le professionalità del team locale, impegnato nella costruzione dei portafogli e nel supporto continuo ai consulenti e ai clienti, per garantire il massimo allineamento con i loro obiettivi. L’attuale aumento della volatilità, legato allo scenario geopolitico, rende indispensabile un monitoraggio costante dei portafogli e l’adozione di strategie flessibili, capaci di adattarsi nel tempo ai cambiamenti dei contesti di mercato. Con queste tre nuove linee puntiamo ad arricchire ulteriormente l’ecosistema di soluzioni a disposizione di consulenti e clienti, rendendolo sempre più ampio, flessibile e distintivo, in grado di integrare la visione di Zurich Bank con le specializzazioni di partner globali che consentono di accedere a competenze d’eccellenza trasversali alle diverse asset class e costruire portafogli più efficienti e maggiormente allineati agli obiettivi della clientela.”



Le tre nuove linee coprono i principali segmenti di mercato: l'obbligazionario globale con copertura valutaria, in collaborazione con UBS Asset Management, l'azionario globale gestito attivamente, con il supporto di J.P. Morgan Asset Management e l'azionario orientato alla crescita, in partnership con Franklin Templeton.

La prima linea, Obbligazionaria Globale in ETF, supportata dall'advisory di UBS Asset Management, investirà in ETF obbligazionari con copertura valutaria, con l'obiettivo di offrire un'esposizione globale difensiva e diversificata. Il portafoglio potrà includere debito governativo, societario, dei mercati emergenti e strumenti indicizzati all'inflazione.

La seconda linea, Azionaria Active ETF, sviluppata in collaborazione con J.P. Morgan Asset Management, investirà in ETF attivi con un'esposizione azionaria globale dinamica e flessibile. La soluzione punterà a coniugare diversificazione globale, selezione attiva e implementazione efficiente delle view tattiche attraverso strumenti liquidi e trasparenti.

La terza linea, Azionaria Growth ETF, in partnership con Franklin Templeton, offrirà un'esposizione azionaria orientata alla crescita, combinando mercati sviluppati, Paesi emergenti e una componente tematica focalizzata su trend strutturali di lungo periodo.

Con questo lancio, Zurich Bank rafforza la propria piattaforma di Wealth Management, integrando competenze interne e partnership internazionali di primo piano per offrire risposte concrete a mercati sempre più complessi.

Condividi

```