Galliani (Cassa Centrale): clienti maturi in questa fase complicata, supportati da rete di consulenti

"È decisamente molto importante avere un orizzonte temporale di investimento di medio-lungo periodo, a maggior ragione nell'ambito dei PIR che sono anche incentivati fiscalmente se l'investimento viene detenuto per almeno 5 anni. Il nostro gruppo è sempre stato molto attento e molto propositivo sul tema dei PIR; già dal 2017, quando sono stati introdotti, abbiamo lanciato un fondo di investimento bilanciato PIR e un'articolata gamma di Gestioni Patrimoniali, introducendo anche una linea totalmente obbligazionaria nel 2024. La nostra offerta è ampia e completa, e abbiamo avuto una risposta molto positiva da parte dei nostri clienti con oltre 1 miliardo e 200 milioni di raccolta in questi anni". Lo ha detto a Teleborsa Marco Galliani, Chief Direzione Finanza di Cassa Centrale Banca, in occasione della XVI edizione del Salone del Risparmio, che si svolge dal 5 al 7 maggio 2026 all'Allianz MiCo di Milano.Cassa Centrale Banca ha organizzato in questa edizione del Salone del Risparmio una conferenza dal titolo "Crescita e risparmio: l'importanza dei PIR nell'economia italiana", a cui hanno partecipato come relatori Lorenzo Codogno, fondatore e capo economista di LC Macro Advisors, e Francesco Sandrini, Chief Investment Officer di Amundi.In merito all'attuale scenario macroeconomico e geopolitico, Marco Galliani ha commentato che i clienti si stanno dimostrando "molto maturi nell'affrontare una fase di mercato complicata, ben supportati da una rete di 5.500 consulenti distribuiti nel gruppo bancario cooperativo"."Il messaggio trasmesso dai consulenti è quello di non operare in maniera emotiva in una fase di mercato complessa, caratterizzata da grande volatilità e incertezza - ha spiegato - L'obiettivo dei risparmiatori rimane quello di mantenere l'investimento e attendere l'evoluzione degli eventi".Relativamente agli obiettivi futuri, Galliani ha sottolineato che il piano strategico punta a una "crescita in termini di raccolta e di masse nell'ambito dei fondi, delle gestioni patrimoniali e della bancassicurazione, con particolare attenzione al ramo vita finanziario".Sottolineando che gli obiettivi sono sfidanti, il manager ha aggiunto che il piano "prevede un'evoluzione nel mondo della consulenza finanziaria attraverso il lancio del servizio "Consulenza Valore". Si tratta di un modello di consulenza evoluta che coniuga la copertura assicurativa della clientela con la pianificazione finanziaria, integrandola direttamente nelle raccomandazioni di investimento fornite dal consulente al cliente".