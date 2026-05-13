Gruppo Zurich, Danni accelerano e Vita Protection supera target 2027

I risultati al 31 marzo 2026

(Teleborsa) - Il Gruppo Zurich ha annunciato i risultati del 1° trimestre dell'anno, indicando che i ricavi del ramo Danni accelerano, grazie alla crescita della domanda di data center legata allo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale e all’espansione nel segmento Middle Market, mentre il ramo Vita Protection continua a crescere e supera gli obiettivi fissati per il 2027.



"Tutte le nostre attività hanno iniziato l’anno con slancio, con una crescita in accelerazione nelle linee di business e nei segmenti di clientela prioritari, tra cui Specialty, Middle Market e Vita Protection", ha commentato Claudia Cordioli, Group Chief Financial Officer di Zurich, aggiungendo "questi risultati confermano la resilienza del nostro modello di business e la forza del nostro franchise. Grazie alla nostra solida posizione patrimoniale, siamo ben posizionati per affrontare l’attuale contesto di incertezza e proseguire nel percorso per raggiungere o superare i nostri obiettivi al 2027".



I premi lordi emessi del ramo Danni (P&C) sono aumentati del +8% su base comparabile. Il settore Commercial è cresciuto del +9%, trainato dai Global Specialty e dal segmento Middle Market, mentre il Retail è in crescita del +7%.



Il ramo Vita ha registrato una crescita redditizia, con premi lordi in aumento del +5% e margini eccellenti; i premi del segmento Protection sono aumentati del 9% su base comparabile.



I ricavi da commissioni della divisione Farmers Management Services sono aumentati del +4%, sostenuti dalla cresciuta dei Farmers Exchange e delle società di intermediazione. I premi lordi dei Farmers Exchange sono cresciuti del +4%, sostenuti dall’incremento del numero di polizze, con un’ulteriore accelerazione ad aprile.



L'esposizione del Gruppo ai conflitti e alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente rimane limitata, senza che si prevedano impatti significativi sulle performance. In un contesto di crescente incertezza geopolitica e macroeconomica, Zurich continua a concentrarsi sul supporto ai propri clienti, mentre i rischi sul mercato continuano a essere rivalutati.



Solida posizione patrimoniale, con un Swiss Solvency Test (SST) stimato al 265% al 31 marzo 2026.









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