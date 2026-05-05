Zurich Italia e Agos insieme per sostenere la silver economy

(Teleborsa) - Zurich, leader globale nel settore assicurativo, e Agos, società di riferimento nel credito al consumo, annunciano l’avvio di una partnership nel segmento della Cessione del Quinto della Pensione (CQP). La collaborazione vede Zurich fare il suo ingresso in questo mercato con una soluzione vita "Temporanea Caso Morte" (TCM) dedicata, progettata specificamente per proteggere i finanziamenti erogati da Agos.



L'accordo nasce da una visione strategica condivisa: trasformare un obbligo di legge in un'opportunità di protezione reale. In un contesto demografico caratterizzato dalla crescita della silver economy, la partnership tra Zurich e Agos risponde alla necessità di garantire ai pensionati un accesso al credito che sia sostenibile e al contempo caratterizzato dai più elevati standard di solidità del mercato.



La sinergia poggia su tre pilastri fondamentali:

Sostenibilità sociale: il sostegno all'inclusione finanziaria, permettendo ad una fascia di popolazione centrale per il Paese di realizzare progetti di vita con serenità.

Innovazione e personalizzazione: una copertura assicurativa sviluppata ad hoc per integrarsi nei processi digitali e operativi di Agos.

Fiducia e trasparenza: due brand globali che mettono la loro reputazione e la loro professionalità al servizio del cliente finale.



"Questa partnership con Agos rappresenta un passo importante nel percorso di crescita di Zurich in Italia", ha dichiarato Renato Antonini, Amministratore Delegato di Zurich Investments Life. "In un contesto socioeconomico in cui la silver economy assume un ruolo sempre più rilevante, offriamo una copertura assicurativa progettata per tutelare il finanziamento e, al tempo stesso, garantire serenità e continuità economica alle famiglie italiane. Questa soluzione è stata ideata ed implementata per integrarsi pienamente nell’offerta distintiva di Agos nel segmento della Cessione del Quinto della Pensione, contribuendo a rendere l’accesso al credito più sicuro, consapevole e sostenibile nel tempo".



Bruno Gallian, Direttore Istituzioni Finanziarie e CQS di Agos, ha dichiarato: "Con Zurich rafforziamo la nostra offerta di Cessione del Quinto della Pensione con una protezione assicurativa dedicata, per garantire ai pensionati un accesso al credito ancora più solido e trasparente. In un’Italia che invecchia, vogliamo contribuire in modo concreto alla tutela del reddito e alla serenità finanziaria delle famiglie, valorizzando una relazione basata sulla qualità del servizio e sulla comunanza di valori con un partner di eccellenza internazionale".





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